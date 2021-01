Johan Mojica analizó su debut con el Elche ante el Valladolid

El lateral colombiano del Elche, Johan Mojica, afirmó que ve al conjunto ilicitano comprometido, con ánimo y positivo sobre sus opciones de lograr la permanencia a pesar del amargo empate de esta jornada en Valladolid (2-2).

El jugador de Cali, que debutó con su nuevo equipo, pidió “quedarse con lo positivo” tras un partido en el que el Elche no supo conservar la ventaja de dos goles con la que llegó al tramo final del encuentro.



“Es difícil sumar de a tres. Hizo falta concentración. Hay que corregir las carencias para que no se repitan y poder consolidarnos”, explicó a los medios del club el defensor, quien completó a un buen nivel los 90 minutos.



Mojica admitió que no le costó demasiado adaptarse al juego del Elche, ya que desveló que desde que supo que podía recalar en el equipo estuvo analizando para integrarse de la forma más rápida posible.



“De ahora en adelante el equipo tiene que sumar. Y si es de a tres, mejor”, reiteró el colombiano, quien destacó la importancia de mantener “la portería a cero”.

El jugador sudamericano admitió que se echa “mucho de menos” a los aficionados en los estadios y pidió a los seguidores del Elche que sean “positivos, porque esa es la manera en la que nos pueden ayudar”.



“Lo vamos a dar todo en beneficio del club y de la ciudad”, sentenció el lateral del Elche, que el próximo domingo disputará su primer partido como local ante el Barcelona.