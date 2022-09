Johan Mojica se rinde ante sus compañeros: "Me encanta la manera de jugar del Villarreal"

El lateral colombiano Johan Mojica señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que le resultó fácil aceptar la propuesta de fichaje dada la entidad del club castellonense y su afinidad con el estilo de juego que propone.

"Me animó a fichar el Villarreal, el nombre ya es grande y la manera de jugar me encanta. El buen trato del balón me gusta mucho, el club me gusta mucho, y esa confianza que han depositado en mí me ha hecho querer venir aquí", recalcó.

Vea también: Emocionante: El mensaje de Richarlison para su padre tras su debut en Champions

"Creo que puedo aportar mucho al equipo con mi fútbol y me encanta esta forma de jugar; por eso no lo pensé mucho. Era un paso en mi carrera que venía buscando y se dio", apostilló el exjugador del Elche.

El defensor 'cafetero' aseguró ser feliz de poder haber fichado por el Villarreal y destacó el ambiente familiar que se ha encontrado. "Estoy contento de lo que transmiten, llevo disfrutando mucho desde el primer día en este club. He disfrutado de mis padres aquí, que era algo que soñaba, quería que estuvieran conmigo en mi equipo y en día a día, y es algo que se ha dado y estoy muy feliz", insistió.

Mojica ya ha tenido la oportunidad de debutar tras haber participado en el partido de Liga Conferencia ante el Lech Poznan polaco.

"Estoy contento por el debut, por el recibimiento que he tenido. He analizado y estudiado al equipo para poder adaptarme rápido y creo que se dio bien en este primer partido. Contento por la acogida y la bienvenida. La verdad es que es bueno arrancar así, y espero seguir igual a lo largo de la temporada", señaló.

Mojica indicó que espera poder aportar al equipo lo que le pida el entrenador y su experiencia "de estos años de clubes y selección". "A ello espero aportar armonía en el vestuario, ayudar y aportar a los compañeros y al equipo, aunque está claro que lo importante es poder aportar en el terreno de juego lo máximo en el campo".

"Mi objetivo es ayudar al equipo a estar en las primeras posiciones de la liga y la de seguir en Europa, parece fácil ganar y estar ahí pero no lo es. No es fácil alcanzar esos objetivos, por lo que mi idea es ayudar para que las cosas sigan igual", apuntó.

El futbolista sudamericano tendrá la competencia en el carril izquierdo de Alfonso Pedraza, quien está firmando un espectacular arranque de temporada. "Es un gran jugador, pero la lucha es conmigo mismo. Respeto a Alfonso como jugador y como persona, yo vengo a aportar mi fútbol a beneficio del equipo, mi idea es la de trabajar para poder aportar al máximo, estar con buena sintonía con él, y ya será el técnico el que decida", dijo.

Le puede interesar: El argentino que podría dirigir en Nacional: "ya renunció a su equipo"

Respecto al próximo compromiso de Liga, en el que visitan al Betis, explicó que es un rival bastante complejo. "Le da buen trato al balón y son un equipo bastante eficaz. Lo enfrenté con mi anterior equipo hace poco, pero con el Villarreal es otro cuento como decimos en mi tierra. Estamos preparando todo para este partido que es muy atractivo. La idea es la de ganar, ya que el Villarreal siempre quiere ganar", concluyó.