Jorge Almirón 'enfrentó' a los hinchas en defensa de los colombianos y su empresario

El entrenador del Elche, el argentino Jorge Almirón, afirmó este viernes que prefiere que los aficionados ilicitanos muestren su disconformidad con el juego del equipo y la gestión del club a que les dé igual la situación.



El técnico realizó estas declaraciones en alusión a la concentración prevista mañana, dos horas antes del partido, de vehículos con aficionados para protestar por la dinámica del equipo y la dirección de la entidad por parte del empresario argentino Christian Bragarnik por el cual llegaron los jugadores colombianos Helibelton Palacios y Johan Mojica.



“La gente tiene derecho a manifestarse y a decir lo que siente. Me lo tomo bien. Mi misión es lograr resultados y que el equipo se quede en Primera”, dijo el preparador, quien indicó que lo que debe hacer el Elche es “un buen partido” contra el Villarreal.

Almirón asumió que el club no haya podido cumplir su deseo de reforzar al equipo con seis jugadores y dijo que era consciente “del presupuesto del club y de la situación mundial, donde ha habido pocos cambios”.



“Los equipos no arriesgan con jugadores y los que vienen tienen que aportar algo diferente”, comentó Almirón, para quien recuperar a los futbolistas con lesiones sería el mejor apoyo para la segunda vuelta.



Almirón dijo que la plantilla, pese a haber perdido un efectivo entre altas y bajas, se ha “fortalecido” y se mostró convencido de que con un par de resultados positivos “la energía va a cambiar”.

“Antes de comenzar el torneo, nosotros éramos los máximos candidatos a bajar. Creo que merecemos dos o tres puntos más. Se trata de resistir más”, añadió el técnico argentino, quien dijo que no se sentía cuestionado al frente del equipo.



“El propietario tiene mucha experiencia en el fútbol y sabe cómo son los procesos. No es fácil llegar a Primera, armar un plantel y mantenerse. No ganar, duele,. Pero queda mucha tela por cortar. El entrenador está preparado para trabajar de forma positiva, pero en esta situación nadie te puede prometer nada”, argumentó.



En relación al Villarreal, Almirón aseguró que es un equipo con jugadores y entrenador de “élite”. “Es el tercer equipo con mayor posesión y tiene mucha movilidad”, destacó.



“Va a ser un partido durísimo y es un grandísimo equipo que viene de ser derrotado tras un gran esfuerzo. Hicimos un buen partido ante ellos como visitante”, recordó Almirón, quien reconoció que intenta aislarse del entorno negativo que rodea al club.



“Uno intenta ponerse la armadura, pero no me puedo abstraer de algo emocional. Esta es la parte más importante de mi carrera, porque siempre quise llegar a Europa”, concluyó.