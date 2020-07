Jorge Mendes y el consejo que le habría dado a James para reclamarle a Zidane

El presente de James Rodríguez en el Real Madrid no es el mejor. El colombiano no es tenido en cuenta por el técnico Zinedine Zidane, y según la prensa de ese país, ya hay una clara molestia por parte del jugador con el entrenador francés, que continuamente lo convocaba y no le daba minutos ni siquiera como quinto suplente.

Por esto, el rotativo Marca destaca que Rodríguez tuvo una conversación privada con Zidane donde le manifestó su inconformismo con las constantes acciones. “En esta conversación, el cucuteño le reprochó a su entrenador la poca confianza que tenía en él”, remarcó el medio español.

Asimismo, se habla de que Jorge Mendes, empresario del colombiano, fue quien aconsejó a James que debía hablar con Zidane y mostrarle su descontento por el bien suyo de cara a un futuro. Ya que si no tiene minutos le será muy difícil poder irse del Real Madrid a otro club top sin continuidad.

El primer hecho fue que el futbolista decidió no estar en la convocatoria en el pasado juego ante el Athletic Club de Bilbao; el colombiano se quedó en Madrid entrenando a la espera de una próxima opción; prefirió eso, que viajar y no tocar el balón.

Las próximas semanas serán claves para que Rodríguez defina en qué equipo va a jugar, lo cierto es que espera volver a ser importante y así llegar en un gran nivel en la Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.