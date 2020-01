Una de las transferencias más polémicas en el mercado de fichajes fue la llegada de Juan David Pérez al América de Cali, tras haber jugado en Millonarios. El futbolista era pieza clave del equipo 'embajador', pero terminó saliendo del equipo para ponerse la camiseta del rojo caleño.

Precisamente se vivió el regreso de Pérez al estadio El Campín para disputar el Torneo ESPN de pretemporada. El juego fue ante su exequipo Millonarios y, como era de esperarse, no fue positiva su bienvenida por parte de los hinchas azules, que lo insultaron durante todo el tiempo que actuó.

El propio futbolista lamentó el hecho en declaraciones dadas después del encuentro amistoso.

"Pensé que iba a ser más bonito volver al Campín, pero lastimosamente no fue así. Así es el fútbol, uno se tiene que acostumbrar a todo. Es normal que a uno le griten, no es la primera vez que lo hacen. Me da tristeza porque pensé que había hecho un poco mejor las cosas", dijo el extremo.

Por otro lado, respecto al desempeño del América ante Millonarios en el primer juego amistoso de pretemporada, Pérez resaltó el buen nivel mostrado por los dos equipos.

"América hizo un buen partido, tuvimos un primer tiempo excepcional. Millonarios en el segundo tiempo tuvo más la pelota, hizo las cosas bien y logró empatarnos. Ellos mostraron que están en su casa, que quieren defenderla y hacer las cosas bien", concluyó.

El elenco ‘escarlata’ empató 1-1 ante el azul de Bogotá en el primer partido del mencionado certamen.