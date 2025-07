Jugador de Barcelona le hizo el feo a Luis Díaz

El delantero del FC Barcelona y de la selección española, Ferran Torres, se refirió a la posibilidad de que Nico Williams, figura del Athletic Club, se sume al conjunto azulgrana en este mercado de fichajes. En declaraciones a los medios durante la inauguración de su campus en Foios (Valencia), el atacante dejó clara su postura.

“Obvio que me gustaría”, expresó Torres al ser consultado por el fichaje del extremo. “En la selección española ya he jugado con él y podríamos formar un buen tridente si al final se da su fichaje”, comentó con entusiasmo, sugiriendo una posible sociedad ofensiva en el club culé. En consecuencia, Torres hizo a un lado al colombiano Luis Díaz, quien es otro de los jugadores que ha sido tanteado por Barcelona.

Puede leer: Guardiola siembra la incógnita en el Manchester City: "Es momento de..."

Pese a su interés, el futbolista explicó que no ha tocado el tema directamente con Nico. “No he hablado con él porque son temas que preferimos no hablar, pero todos los jugadores ‘top’ quieren venir a los mejores clubes y el Barcelona es uno de ellos”, añadió.