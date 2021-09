Karim Benzema: “El Real Madrid es toda mi vida”

El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, alcanzó, con su doblete ayer miércoles frente al Mallorca (6-1), los 200 goles en Liga con la camiseta blanca, algo de lo que se siente “muy orgulloso” ya que es el “club de toda” su “vida”.



“Este club es toda mi vida y me siento muy orgulloso de los goles. Ojalá vaya a meter más. Intento hacer mi fútbol, que me encanta. Moverme en el campo, dar asistencias, meter goles y ayudar a mis compañeros, dijo a los medios del club tras recibir, de las manos del presidente Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa.



“¿Un gol preferido? Vamos a decir el primero, con asistencia de Van Nistelrooy aquí en el Bernabéu (al Xerez Deportivo). Esto se lo dedico a mi familia, a mis hijos, a la afición del Madrid y a toda la gente que me quiere siempre”, concluyó.



Benzema suma esta temporada ocho goles y siete asistencias en tan solo seis partidos de LaLiga Santander y persigue superar su tope anotador en el campeonato doméstico, que se remonta a la temporada 2015-2016 cuando logró 24 dianas; ya tiene un tercio de ellos.