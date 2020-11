Kempes, preocupado por el Valencia: "No solo están destrozando al equipo, también al club"

El histórico jugador del Valencia Mario Alberto Kempes se mostró muy crítico con la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club de Mestalla, y dijo que “no sólo están destrozando al equipo sino también al club, ese es el problema”.



“Yo no sé si han gastado tanto como han vendido porque el negocio se lo han hecho entre (Jorge) Mendes y el jefe”, señaló en referencia al agente luso y a Lim.



“Todo queda en casa porque todos los jugadores son de ellos dos y de Nuno (Espírito Santo) porque ahora en el Wolverhampton también tienen jugadores”, recordó.



Kempes criticó que “hay gente que a lo mejor no sabe hablar ni en español” y está dirigiendo el club, algo que dijo que es “lo mínimo, si es que te interesa el dinero”.



“Pero si no te interesa el dinero y querés arruinar a un club, que es lo que está haciendo perfecto…”, apuntó.



El que ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del club agradeció el trabajo de los futbolistas y de Javi Gracia.

“Los muchachos están haciendo todo lo posible y al entrenador le dejaron lo que había y ‘arreglate’, Menos mal que el fin de semana se ganó pero el Valencia no está funcionando bien, ese es el problema, pero a los de arriba no les importa mientras puedan recoger lo que recogen”, señaló.



Kempes mostró su dolor por la muerte de Juan Cruz Sol, otro histórico jugador del club.



“Venimos recibiendo buenos palos y no hablo de lo deportivo. Se fue Españeta, ahora Juan. Son cosas que uno tiene que asimilar, duele pero es ley de vida. Era amigo de sus amigos, era ‘Loqui’ para todo. Era una persona muy agradable, muy hablador y trabajador, no le hacía un feo a nadie”, recordó.