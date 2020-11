Koeman habla sobre Messi y Griezmann: "No he visto que haya problemas"

"No he visto en ningún momento que haya un problema. Son mentiras", aclaró el técnico del Barcelona, Ronald Koeman este viernes cuando le preguntaron por la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, en la víspera del duelo ante el Atlético de Madrid en la décima jornada de Liga de España.

"Por un lado, puedo entender que Lio se moleste. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntarle sobre Griezmann es una falta de respeto. Se puede llegar a crear polémica", dijo Koeman a los periodistas.



Vea también: La Liga vuelve entre virus con un Atlético de Madrid vs Barcelona

"Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. Alguien ha dicho algo y ese alguien ya no hace parte del equipo de Griezmann hace años. Son mentiras", añadió.

Hay que recordar que el astro argentino, Lionel Messi a su llegada a Barcelona después de estar concentrado con la Selección de Argentina, manifestó que: "estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club".

El 10 de noviembre, Eric Olhats, antiguo agente de Griezmann, declaró a France Football que "Antoine había llegado a un club en grandes dificultades en el que Messi tiene opiniones de todo".



Le puede interesar: Messi explotó a su regreso a Barcelona: "estoy cansado de ser siempre el problema"

"Es a la vez un emperador y un monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos", continuó. "Su actitud es deplorable, siempre he escuchado que Antoine ha dicho que no tiene problemas con Messi, no a la inversa. Es el régimen del terror, o estás con él o contra él", añadió.

Finalmente, el estratega Koeman adelantó este viernes en la rueda de prensa que el brasileño, Phillipe Coutinho "puede jugar de inicio" contra el equipo de Diego Simeone después de afirmar que el centrocampista "ha entrenado sin problemas toda la semana con el grupo". No obstante, el técnico azulgrana no quiso certificar si Coutinho será titular este sábado en el partido del Wanda Metropolitano