Koeman rompe el silencio y se refirió a su posible llegada al Barcelona

El todavía seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, ha reconocido en declaraciones a la televisión pública holandesa NOS su deseo de fichar por el FC Barcelona, pero ha advertido de que el traspaso aún no está cerrado.



"Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro", dijo Koeman mientras salía de las dependencias de la federación neerlandesa de fútbol.

"No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar", añadió.



Preguntado por si su prioridad es hacerse con las riendas del banquillo del Barcelona, respondió con un escueto "sí", y una sonrisa.



Mientras tanto, la prensa holandesa da por hecho el fichaje, que se habría cerrado con éxito en la medianoche del lunes en la casa de Koeman en Países Bajos, publicó el periódico de pago más leído del país, 'De Telegraaf'.



El contrato se extendería por dos años con la posibilidad de renovar por un tercero según los resultados deportivos, aseguró el mismo medio.



El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habría hablado de forma extensiva con el técnico durante el pasado fin de semana para analizar los problemas del equipo y sus principales ambiciones.



El Barcelona habría pagado una cláusula de rescisión debido a que el contrato del técnico como seleccionador de Países Bajos se extiende hasta el verano de 2022.

El segundo periódico de pago más leído de Países Bajos, 'Algemeen Dagblad', publicó que Koeman volará este martes a la capital catalana para su presentación oficial, que se produciría esta noche o a más tardar en las próximas 24 horas.



Así mismo, el acuerdo vendría acompañado del fichaje de Alfred Schreuder, ex entrenador del equipo alemán TSG 1899 Hoffenheim, como asistente de Koeman, publicó la prestigiosa revista "Voetbal International".