Koeman y la decisión final sobre el futuro de Luis Suárez en Barcelona

Se confirmó en las últimas horas por parte de la cadena radial de Cataluña Rac1, que el futuro del goleador Luis Suárez sería afuera del Barcelona. Según cuenta el medio, el técnico Ronald Koeman ya se habría comunicado con el uruguayo para contarle que no lo tiene en sus planes para el futuro.

El medio resalta que este sería el primer gran movimiento del entrenador holandés en la plantilla de jugador. No obstante, se esperan mayores salidas de la institución 'azulgrana'. Por supuesto, Barcelona comunicaría esta determinación en las próximas horas y el club está abierto a cualquier oferta que llegue por el atacante.

Suárez, gran artillero del Barcelona en los últimos años e íntimo amigo de Lionel Messi, habló en los días pasados con El País de España y aseguró que su intención es seguir siendo parte del club, asimismo, dejó claro que no tiene problema de ser suplente.

"Me gustaría quedarme en el Barça siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada", confesó el uruguayo.

Respecto al futuro de Luis Suárez, se conoce que el Ajax de Holanda, equipo que tuvo al uruguayo en el pasado, estaría interesado en hacer una oferta para llevarse al atacante de la Selección ‘Charrúa’.