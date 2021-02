Koeman y las aspiraciones que tiene con el Barcelona en la Champions

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este viernes que los próximos partidos de febrero y marzo marcarán "a qué podemos aspirar" esta temporada, con el equipo vivo en tres competiciones.

Mire acá: Pochettino: "A Di María le preguntan. No falta al respeto al Barcelona"

"En febrero y marzo es donde se ve mucho las posibilidades de llegar" a lograr algo, dijo Koeman, en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Alavés del sábado.

En dos meses en los que afrontará los octavos de final de la Champions, la vuelta de semifinales de Copa del Rey y seguirá la lucha por LaLiga, Koeman aseguró que en "mes, mes y medio vamos a ver dónde estamos y a qué podemos aspirar".

"Para eso hay que ganar los partidos y tener más gente disponible", aseguró el técnico azulgrana, que vuelve a destacar las numerosas ausencias con las que cuenta, especialmente en defensa.

"Con las bajas que tenemos nos falta gente atrás, nos falta contundencia defensivamente", afirmó, asegurando dos días después de perder 2-0 con el Sevilla la ida de semifinales de Copa, que "con las lesiones hemos bajado el rendimiento en defensa".

Koeman no cree que esa derrota tras una racha de seis partidos ganando vaya a alterar el buen ánimo del equipo, especialmente de cara al encuentro de ida de octavos de Liga de Campeones contra el PSG.

Puede ver: Bayern Munich igualó el récord de Barcelona: el camino hacia el histórico sextete

Respecto a este encuentro, el técnico azulgrana remitió a la rueda de prensa del lunes, al ser preguntado por la lesión de Neymar.

"Neymar no es un jugador del Alavés, es una pregunta para el lunes no para hoy", dijo Koeman, insistiendo en que "no hablo del PSG ni de Neymar"