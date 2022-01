La crítica de Pellegrini al Rayo de Falcao: "Me parece una falta de respeto"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, se mostró "contento con el espíritu" que demostró su equipo en el estadio de Vallecas, del que se quejó del estado de césped, calificándolo de "falta de respeto para el espectáculo".

El Betis sumó un punto de Vallecas en un partido que comenzó ganando en la primera mitad con un tanto de Sergio Canales que fue neutralizado en la segunda mitad por Iván Balliu.

Vea también: Falcao fue una 'fiera': partidazo del colombiano en el Rayo vs Betis

"He visto dos partidos en uno. Primero un partido favorable en un campo difícil y después el partido que jugamos tras la expulsión de un jugador nuestro", dijo Pellegrini, en alusión a la expulsión a los 32 minutos de Alex Moreno por una patada en la cara de Isi Palazón.

"Me voy con la amargura de que un hecho puntual desequilibre un partido. Antes de tomar una decisión tan drástica el colegiado debe ir a ver la jugada y hay que estar muy seguro. Yo creo que el jugador del Rayo va mirando hacía abajo y con la cabeza agachada", confesó

"Once contra once estaba contento, luego once contra diez también porque seguimos aplicados e intensos. Al final son hechos puntuales los que desequilibran los partidos pero estoy contento con el espíritu del equipo", comentó el técnico chileno, que se quejó de la actuación del colegiado andaluz Alejandro Muñiz Ruiz.

Le puede interesar: [Video] “¡Qué le pasa, hermano!”: Haaland no se aguantó patada de Santos Borré

"Veo a los árbitros muy nerviosos, no tienen capacidad de dialogo. Si hoy estima que ve la imagen y está seguro no hay nada que decir", confesó.

Por último, Pellegrini también se quejó del estado del césped de Vallecas, que, a su juicio, no estaba en buenas condiciones.

"Me parece una falta de respeto al espectáculo que un equipo de Primera tenga un césped así. La Liga no puede autorizar un campo así porque es doble la dificultad para jugar. Una Liga de este nivel, que se retransmite a todo el mundo, tiene que tener requisitos básicos para que tener campos acordes a Primera", concluyó.