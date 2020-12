La extraña fórmula que propondría Barcelona a Messi para frenar su salida

Barcelona atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años por cuenta de los malos resultados deportivos de las recientes temporadas y la crisis institucional que desembocó en millonarias pérdidas y la salida de Josep María Bartomeu de la presidencia.

Uno de los temas que cobró la cabeza el polémico directivo es la situación de Lionel Andrés Messi, quien ha manifestado su inconformismo por cómo se maneja el club desde hace varios años y a él como líder natural del camerino lo afecta. Estuvo cerca de salir en agosto, pero por cláusulas de su contrato debió quedarse hasta junio de 2021 donde sí saldría.

Mientras se define el futuro de Messi, Barcelona tendrá elecciones presidenciales el próximo 24 de enero y uno de los temas centrales de la campaña es el futbolista argentino, donde todos los candidatos desean que él se quede, pero se escudan en la crisis financiera del club para mitigar el impacto de su posible partida en pleno inicio de mandato directivo.

Así lo dio a entender Emili Rousaud, ex Vicepresidente y precandidato a la presidencia del Barcelona, donde mencionó que el tema salarial es clave y que estarían dispuestos a renovarle, pero si él hace una reducción considerable; algo que luce improbable en el presente mercado (a pesar de la pandemia) y basándose en la relación fría del jugador con el club en la actualidad.

“Tenemos que sentarnos con Messi para charlar su continuidad. Allí pondremos los intereses del club por delante… ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente. Si no hay acuerdo, Messi no estará”, sentenció Rousaud este fin de semana.

El contrato de Messi vence en junio de 2021 y ante la posibilidad que quede libre en el mercado se ha especulado con varios clubes para su futuro, PSG y Manchester City los más fuertes; siendo el elenco francés el nuevo foco de atención luego que Neymar sentenciara la semana pasada en Manchester que quería volver a jugar junto a su amigo argentino (con el que compartió gloria en Barcelona) y que “seguro” lo haría el otro año.

Barcelona no ha tenido negociaciones con Messi para su renovación, algo que normalmente sucede con más de un año de anterioridad en los contratos largos de Europa y más con figuras de este calibre. Sin embargo, el cisma actual del club prohíbe al presidente gestor encargado de hacerlo y solo hasta conocer el nuevo mandamás del club el 24 de enero se podrán adelantar las negociaciones exprés si es que pretenden que Messi se quede en Cataluña y se retire en la institución que lo vio nacer.