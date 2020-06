La fuerte pelea entre Cristiano y 'Mou' que casi termina entre lágrimas y puños

Más allá de lo que se veía en la cancha, Cristiano Ronaldo y Jose Mourinho, también tuvieron algunos cruces en el camerino de Real Madrid. Y hubo un par de estas ocasiones que realmente llamaron la atención del resto del plantel, siendo la más fuerte de ellas una en la que ambos casi terminan a los puños, luego de una acción de juego en medio de un partido de Copa del Rey en la que Cristiano Ronaldo no persiguió a un rival.

El hecho fue narrado por Luka Modric en su autobiografía y replicado por el diario italiano, 'Corriere dello Sport', en el que tomaron el fragmento del libro titulado 'My game'. "Me sorprendió la reacción de Mourinho. Estábamos ganando 2-0 en la Copa del Rey. Ronaldo no persiguió a los rivales en un saque de banda y José se puso furioso con Cristiano. Los dos se pelearon durante mucho tiempo en el campo", arranca asegurando el relato del volante.

Posteriormente, en esa misma línea agrega y confiesa una situación que no trascendió demasiado y que apenas se conoció: "Al regresar a los vestuarios en el descanso, vi a Ronaldo desesperado, al borde de las lágrimas. Él dijo: 'Lo hago lo mejor que puedo y él continúa criticándome'. Mourinho entró y comenzó criticar al portugués por su responsabilidad durante el juego. Ambos se calentaron tanto que solo la intervención de los compañeros evitó una verdadera pelea entre ellos y que eso fuera a más".

Bajo la dirección técnica de su compatriota, Cristiano Ronaldo disputó un total de 106 partidos en Real Madrid, logrando una asombrosa cifra de 120 anotaciones, para un registro goleador de una anotación cada 75 minutos. Esta cifra vio su temporada más exitosa en la temporada 2011/12, sin embargo, esto no fue suficiente para alcanzar la Champions League.