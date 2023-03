La ‘jugada sucia’ que le hicieron a Rodallega; contó por qué no pudo llegar al Real Madrid

Hugo Rodallega se ha dedicado a hablar en los últimos días con diferentes medios de comunicación. Señaló a José Pékerman, dio su versión de por qué no fue convocado a la Selección Colombia y dejó otras perlas en el camino.

Una de estas fue la de la posibilidad que tuvo en su momento de ser fichado por el Real Madrid. De acuerdo al delantero, un veedor del conjunto blanco lo estuvo observando para incorporarlo a las filas del Castilla, es decir, el segundo equipo merengue.

“Estaba muy interesados”, fue lo que dijo Rodallega en entrevista con la Dupla. No obstante, dicha posibilidad se esfumó de un momento a otro, sin que le dieran razón acerca de por qué se quedó sin posibilidades de llegar al club más importante de España.

“Jugábamos los partidos y yo no sabía exactamente quién me estaba viendo… Cuando me enteré, en ese entonces, el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir al Castilla. A mí me hizo mucha ilusión, porque a quién no le va a hacer ilusión eso. Es algo que cualquier jugador anhelaría”, dijo.

Finalmente explicó: “Después, mi representante me dice que no se pudo hacer el negocio, no sé por qué, nunca me lo explicaron, pero me imagino que eran términos económicos, es la única conclusión que podría sacar. Así que fue una jugada desafortunada, pero sin arrepentimiento por mi carrera. Me siento orgulloso y agradecido con Dios”.

Hugo Rodallega es actualmente delantero de Independiente Santa Fe, luego de pasar por ligas como la de Brasil, Turquía e Inglaterra. En la Premier League es recordado por su desempeño en el Wigan, club al cual salvo del descenso en más de una ocasión.