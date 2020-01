Carlos Bacca marcó su primer gol de 2020 en el triunfo de Villarreal sobre Alavés

El delantero colombiano del Villarreal Carlos Bacca afirmó en declaraciones a los medios locales que siempre ha hecho goles y que sabe que ahora llegarán gracias al trabajo que realiza para poder alcanzar su mejor nivel.

Bacca ha sido titular en los tres últimos partidos de Liga tras la lesión de su compañero Gerard Moreno en los que no ha conseguido marcar, aunque con anterioridad había conseguido tres tantos en la victoria en Copa del Rey ante el Comillas.

"Agradezco la confianza que me están dando los técnicos y quiero devolverla con trabajo y goles", señaló Bacca, quien admitió que aunque no atraviesa un buen momento de cara a puerta, no está preocupado por ello.

"Espero que tras los minutos sumados en las piernas lleguen los goles porque cada día me encuentro mejor", admitió el jugador, que apunta a titular este sábado en Vitoria ante el Alavés.

El colombiano abrió el marcador para la victoria de Villarreal en el minuto nueve después de recibir un centro Moisés Gómez para definir con un sutil remate de derecha.