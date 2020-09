Ansu Fati firmó su primer contrato profesional con Barcelona con una cláusula millonaria

El delantero del Barcelona Ansu Fati ya es oficialmente jugador del primer equipo, después de que el club haya ejecutado la cláusula que contemplaba su mejora de contrato del pasado mes de diciembre y que, según confirmó este martes la entidad azulgrana, establece una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

El hispano-guineano, que desde la pasada temporada ya estaba en la dinámica del primer equipo, hereda el '22' que Arturo Vidal ha lucido las dos últimas campañas y que ha dejado vacante tras su fichaje por el Inter de Milán.

Desde que debutó con el primer equipo azulgrana el 25 de agosto de 2019, Ansu Fati no se ha cansado de romper récords de precocidad, su especialidad. Y es que ha sido un curso para enmarcar para el futbolista de 17 años, que lleva 8 goles en 33 partidos con el Barça.

❝It’s a dream come true for any kid that comes to La Masia.❞

— @ANSUFATI on officially becoming a member of the first team pic.twitter.com/vneUtAiQva