La Liga española ante la marcha de Messi: “no sería un drama”

P. ¿Tienen una estimación de lo que se perdió la temporada pasada y que se podría perder en la actual?

R. "El año pasado fueron alrededor de 600 millones de euros (710 millones de dólares) lo que nuestros clubes perdieron y esta temporada si todo continuase con el mismo nivel hasta su final nos iríamos a 1.000 millones. Esperamos que se pueda recuperar esto en enero y febrero con la aparición de la vacuna o con algo de asistencia de público a los estadios, entonces hablaríamos de unos 600 millones de euros esta temporada".

P. Tras la contención del mercado español, ¿sorprendido por lo que gastó la Premier en fichajes?

"Sí, sí que me ha sorprendido. Hay que poner unos factores correctores que distorsionan algo el mercado. Siempre es el Manchester City, siempre los clubes-Estado distorsionan porque no juegan con las mismas reglas económicas naturales, ya no digo de UEFA o de la Premier, sino de las naturales de gastarte conforme a lo que genera tu empresa. Pero, me ha sorprendido, creo que con los números que hay actualmente económicos, ese gasto es exagerado".

P. ¿Ha salido peor parado el fútbol español en este mercado de fichajes?

R. "No. Hemos salido perfectamente parados como teníamos que salir económicamente. Ahora con la pandemia, sería una locura que con la falta de ingresos se comprase al mismo nivel de antes".