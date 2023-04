El Real Madrid hace cuentas para alcanzar al Barcelona y suma otra victoria en España

Consciente de que la cuenta atrás de LaLiga ya está en marcha y de que la distancia es, aún, enorme, el Real Madrid insiste por inercia y por necesidad en la puja por un liderato que tiene consolidado el Barcelona que el domingo recibe al Atlético Madrid, el equipo más en forma del último tramo.

El conjunto de Carlo Ancelotti, más centrado en la Liga de Campeones que resolvió el martes pasado que le aseguran, al menos, otros dos compromisos en busca de la final y en la Copa del Rey que le espera ante el Osasuna en dos semanas, pretende recuperar cierta rutina en la Liga. No quiera la desconexión el cuadro blanco que siente en el cogote, además, el aliento rojiblanco en la carrera por el segundo lugar.

La puja por la cuarta plaza, asunto pendiente en la parte alta, empezó a despejarse con el reencuentro con el triunfo de la Real Sociedad, que logró remontar al Rayo Vallecano (2-1) y el tropiezo del Betis, el tercer revés en los cuatro últimos encuentros que ha jugado el conjunto del chileno Manuel Pellegrini. No le dio para sumar en Pamplona ante el Osasuna que tiene entre ceja y ceja la final de Copa.

El tramo final se le hace largo a los aspirantes pero el conjunto de Imanol Alguacil ha dado un golpe de mano hacia la Champions. Ha puesto tierra de por medio y ya supera en seis puntos al Betis que puede ser superado en la tabla el domingo si el Villarreal, a solo un punto, obtiene un marcador positivo en Sevilla.

Acelera el Athletic que ganó al Almería (1-2). Ya lleva tres victorias seguidas el cuadro de Ernesto Valverde que acelera a Europa. Ya tiene a tiro al submarino amarillo y también al Betis.

Nada se aclara en la parte baja. Después de la igualada el viernes del Espanyol ante el Cádiz, la alarma se enciende al Almería, en la frontera del descenso, y a tiro del Valencia que el domingo visita al colista, el Elche.

Escapa de momento el Valladolid que ganó al Girona, lleva tres encuentros sin perder y está ya a ocho del antepenúltimo.

EL REAL MADRID, A OCHO

Los goles de Marco Asensio y Eder Militao llevaron al Real Madrid hacia otro triunfo convincente frente el Celta, un rival al que apenas le quedan objetivos de aquí al final, con los deberes hechos. La permanencia asegurada y Europa a lo lejos.

Sin esperar un desplome sin precedente en la historia de LaLiga pero cumpliendo con su papel, el Real Madrid se acuesta a ocho puntos del Barcelona antes de su duelo ante el equipo en mejor forma del campeonato, el Atlético de Madrid, tras un plácido triunfo ante el Celta con gol y asistencias de Marco Asensio.

Sigue a lo suyo el cuadro de Carlo Ancelotti que pudo cambiar medio equipo en relación al duelo del Chelsea. No necesitó más el preparador italiano que calcula energía y gasto en su plantel. Fue un triunfo fácil, incuestionable, con multitud de llegadas, un montón de ocasiones pero con el acierto justo.

Se sitúa el Real Madrid a ocho puntos del Barcelona que ya arrastra dos encuentros sin ganar. Y a cinco del Atlético Madrid que tiene entre ceja y ceja el segundo lugar como mínimo.

"Nosotros vamos a pelear hasta el final, hasta que matemáticamente sea posible. Nos hemos dejado puntos que no pensábamos. Hay que intentar ganar los partidos siguientes y luego ver como está el tema y si hay alguna posibilidad. No es solo conseguir puntos sino lograr buenas sensaciones", destacó Thibout Courtois.

LA REAL SOCIEDAD, DE CHAMPIONS

Fue un triunfo de gran valor, de coraje y fe el obtenido por la Real Sociedad que necesitó remontar al Rayo Vallecano en el Reale Arena. El equipo madrileño se puso por delante con el gol de Isi Palazón y tiró de empuje para enmendar la situación. Consiguió el objetivo la Real con los goles de Alexander Sorloth y, en el tramo final, de Carlos Fernández.

Una victoria de peso que le consolida en la cuarta posición, en zona de Liga de Campeones. La temporada se le hace larga a la Real que ha aparcado el brillo de antaño.

"Hemos sacado seis puntos en los tres últimos partidos y estoy contento. Hemos jugado bien ofensivamente y no nos han hecho mucho daño, cosa que no es fácil", se felicitó Alguacil que ve al Betis a seis.

Todo lo contrario que Andoni Iraola que veía el marcador positivo en la mano para apuntar a Europa y se marcha de vacío. "El segundo tanto de la Real viene de un error muy claro nuestro y no te puedes permitir esos errores en este tipo de campos", reconoció tras el partido el preparador rayista,

EL OSASUNA, A LO SUYO; EL BETIS SE ESTANCA

Con la mente y la vista puesta en dentro de dos semanas, en la final de la Copa del Rey transita por LaLiga el Osasuna, desinflado en las últimas fechas pero rehecho en su duelo ante el Betis, donde realimentó su ánimo a costa de un rival a la baja.

Tres derrotas en los últimos cuatro encuentros marcan el recorrido reciente del conjunto de Manuel Pellegrini, estancado, alejado ya de la Real sociedad en la puja por la Liga de Campeones y amenazado por el Villarreal y el Athletic que aceleran el paso.

Aúna buenas sensaciones el combinado navarro, octavo en la tabla. Puso fin a su sequía goleadora. Hizo tres frente al Betis. Dos del croata Ante Budimir y otro más de Moncayola.

"Esto no para y queremos más. Es un día bonito. Ha sido un partido vibrante y una victoria súper importante que nos deja virtualmente salvados. Tenemos que dar valor a eso", subrayó Jagoba Arrasate.

Miranda y Guido Rodríguez acercaron al Betis al empate que no llegó. Fue tardía la reacción del conjunto de Manuel Pellegrini que admitió que su equipo dio “demasiadas licencias en los primeros minutos de partido”.

“Lamentablemente ya teníamos dos goles en contra en diez minutos y eso fue minando las posibilidades de sacar un resultado. Hicimos todos los esfuerzos necesarios y tuvimos muy mala suerte en ese tercer gol”

EL ATHLETIC SE DISPARA; EL ALMERÍA SE HUNDE

Está en órbita el Athletic que ha encontrado una buena línea, ascendente, y que apunta a Europa. Ganó en Almería, en el Power Horse Stadium (1-2) y está a orillas de los puestos continentales. Es una amenaza para el Villarreal, sexto a un punto y para el Betis, quinto a dos.

Nico Williams y Óscar de Marcos aceleraron al conjunto de Ernesto Valverde y agravaron el panorama de su rival, en puertas del descenso al que puede caer si el Valencia saca los tres puntos en su encuentro del domingo ante el Villarreal.

"Nos tenemos que centrar en nuestro partido, era fundamental para nosotros y para el Almería. Ahora estamos cerca y queremos acercanos a los de arriba y separarnos de los de abajo. El jueves hay otro partido importante", dijo el técnico del Athletic.

El tanto de Alex Centelles en el añadido hizo soñar al Almería que se quedó sin tiempo. "Me voy bastante satisfecho. Hemos hecho una buena primera parte, de las mejores, aunque en la segunda parte no. Ellos nos han dominado y nos han hecho mucho daño con el segundo gol. Es una de esas derrotas en un partido en el que habrá fases que no has estado bien, pero se ha acabado bien", argumentó Rubi.

EL VALLADOLID, DE PRIMERA

Dos victorias consecutivas al que se une un empate anterior llevan la sonrisa al Valladolid que ganó al Girona al que se le acaban los retos, y atisba la continuidad en Primera.

El solitario gol de Monchu, la buena defensa desplegada por el Real Valladolid, con un Hongla muy seguro, y las acciones de Masip, han dado tres puntos más al Real Valladolid, ante un luchador Girona, que intentó sacar algo positivo del José Zorrilla hasta el final.

Siete puntos mantienen distante del descenso al conjunto pucelano. Paulo Pezzolano, técnico del Valladolid, reconoció que le gustaría jugar de otra manera. "Pero lo que importa es ganar y se han sumado otros tres puntos".

"El equipo va a sufrir, ganando o no ganando, pero lo fundamental es el final, y se está yendo por buen camino".