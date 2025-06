Laporta advierte al Bilbao y al Liverpool de Luis Díaz: "preparados para pagar cláusula"

Barcelona, dispuesto a soltar la chequera para su próxima gran fichaje

El máximo dirigente del Barcelona no ha mencionado el nombre del futbolista navarro, si bien ha dejado claro que el club azulgrana puede afrontar el fichaje de cualquier "oportunidad de mercado".



"Si una oportunidad en el mercado conlleva pagar una cláusula, el Barça está preparado para, si decidimos aprovechar esa oportunidad, hacer lo que nos toque", ha reconocido.



Estas declaraciones de Laporta se producen un día después de que el Athletic Club difundiera un comunicado en el que aseguró que "se ocupa de lo suyo" velando "porque las reglas de la competición se cumplan", en respuesta a otra intervención pública del presidente azulgrana realizada el pasado miércoles.



"Respecto al Athletic Club, que hagan lo que tengan que hacer. Respeto lo que hacen, como espero que respeten lo que hacemos nosotros", ha respondido el dirigente azulgrana al ser preguntado por el comunicado del conjunto bilbaíno.



En este sentido, ha reiterado que el Barcelona está "dando cumplimiento a todos los requisitos que exige LaLiga" con el fin de "aprovechar oportunidades" que existen el mercado de fichajes.



"Como no tenemos nada que esconder, para nosotros la fiscalización no es ningún problema", ha afirmado Laporta, quien ha subrayado que el club azulgrana "está haciendo las cosas correctamente".