Las verdaderas posibilidades que tiene Neymar de volver al Barcelona

Neymar está más lejos que nunca de volver al Barcelona, si es que en algún momento el brasileño tuvo posibilidades de regresar al equipo catalán. Por mucho que Messi quiera la vuelta de su amigo, las finanzas del club no dan para hacer una inversión de semejante magnitud y más en este momento con las pérdidas que dejó la cuarentena, más allá que se reanudó la liga española.

Sin embargo, el equipo ‘culé, a través de su presidente Josep María Bartomeu, dejó prácticamente cerradas las puertas para un segundo capítulo de Neymar como jugador del Barça. En diálogo tanto con Sport como Mundo Deportivo, diarios cercanos a la información que producen los blaugrana, el directivo manifestó que no hay dinero para poder llevar a cabo la millonaria operación con el PSG.

“Es poco probable una operación así porque la situación de todos los clubs de Europa es muy difícil”, le comentó Bartomeu a Mundo Deportivo. “A nivel económico es un verano difícil para los grandes clubes. Y ahora todo el mundo está viendo cómo puede reestructurarse tras la pandemia", le dijo, entre tanto, al rotativo Sport. En suma, el presidente del Barcelona dio por cerrada cualquier posibilidad de tener al brasileño, quien como están las cosas, seguiría un año más en la liga francesa.

Al mismo tiempo, el presidente de la escuadra catalana le hizo el quite a un hipotético traspaso del delantero argentino Lautaro Martínez, el nombre que más se menciona por estos días. “No hablo de fichajes. No tenemos marcados los fichajes en el calendario sobre cuándo deben ser”, dijo Bartomeu luego que este martes fuera el fin de la cláusula de 111 millones de euros por el atacante del Ínter de Milán. "De fichajes ya hablaremos cuando acabe la temporada. Si el plazo de Lautaro acaba hoy, pues habrá acabado hoy. Las incorporaciones las haremos cuando toque, y ahora no estamos para fichar a ningún jugador. Estamos focalizados en la Liga y después en la Champions".