Lewandowski hizo sorpresivo anuncio sobre su futuro: “a partir de ahora juego…”

Sin duda alguna, se esperan grandes cambios para la próxima temporada en el FC Barcelona. En primer lugar, la gran incertidumbre es el futuro de Xavi Hernández que ha dado muchos giros a lo largo de LaLiga 2023/24. Aunque sentenció que se iba de la institución, en el último tramo del certamen, se oficializó su continuidad. Sin embargo, parece que echarán todo para atrás y ya trabajan en el nuevo director técnico.

En segundo lugar, todo parece indicar que habrá cambios drásticos en la plantilla, empezando con la posible venta de Ronald Araújo para el Bayern Múnich que desde principios de la temporada han tomado fuerza. Pero, también hay que revisar lo que será el futuro del delantero polaco, Robert Lewandowski, con el que se ha especulado por montones.

La llegada de Vitor Roque en un principio era para reemplazar a Robert Lewandowski, pero, con el pasar del tiempo, el joven brasileño fue completamente olvidado por Xavi Hernández. El futuro del polaco primero será atender a la Eurocopa en donde enfrentarán a Kylian Mbappé en la fase de grupos.

Aunque no parece que vaya a tener problemas con su continuidad en el FC Barcelona, el delantero ex Bayern Múnich utilizó las redes sociales para anunciar un importante cambio que tendrá para la siguiente temporada, pero, afortunadamente para las pretensiones catalanas y de Robert Lewandowski, la novedad no sería deportiva, sino más comercial.

El anuncio dejó sorprendidos a muchos seguidores del atacante de Polonia, dado que, dejó entrever cuál será su nuevo equipo en los próximos años. De esta manera, con la confirmación que dio, se cerró la especulación que había sobre su continuidad en el Barcelona.

¿DE QUÉ SE TRATA EL NUEVO EQUIPO DE ROBERT LEWANDOWSKI PARA LA OTRA TEMPORADA?

El Barcelona se ilusiona la próxima temporada con el futuro de Robert Lewandowski, pues lo que informó en las redes sociales no pasó por un cambio de club deportivo, sino por una colaboración con una empresa polaca de venta de videojuegos, llamada G2A.

Robert Lewandowski lo anunció de esta manera, “a partir de ahora juego con G2A. Este es el mercado de entretenimiento digital más grande del mundo que ofrece claves de juegos, software, tarjetas de regalo y mucho más”. Además, la cuenta de la empresa afirmó, “¡desde ahora, Robert Lewandowski jugará en el equipo de G2A.COM! Aunque el fútbol es su pasión, los videojuegos añaden un extra de diversión a su vida”.