Ancelotti recibe 'fuerte golpe' de Flick: "no somos el Madrid; somos el Barça"

Barcelona volverá a disputar un nuevo partido de LaLiga, el cual será contra Osasuna, el cual correspondía al de la fecha 27, pero se tuvo que posponer tras la sorpresiva muerte del doctor Carles Miñarro, médico del primer equipo.

Este compromiso se realiza a poco de que los jugadores cumplieran con la fecha FIFA correspondiente con sus selecciones, por lo que Barcelona podría llegar a contar con varias bajas para el desarrollo del enfrentamiento, aunque Flick también piensa en un duelo definitivo que deberán asumir en condición de local contra Girona el 30 de marzo, lo que los deja con un calendario apretado y aprovechó para recordar lo que alguna vez había dicho Ancelotti al respecto.

Hansi Flick envió indirecta a Carlo Ancelotti tras la seguidilla de partidos de Barcelona

El entrenador del conjunto 'culé', Hansi Flick, considera que "la mejor reacción" que puede tener su equipo contra un calendario que no da tregua es vencer a Osasuna en el partido aplazado que LaLiga, por lo que cuando le preguntaron sobre las quejas de Carlo Ancelotti, su homólogo en el banquillo del Real Madrid, que hace unos días amenazó con no presentar a su equipo si no había 72 horas de descanso entre un partido y otro, fue contundente y evitó entrar en polémicas diciendo que no se fijaba en él y lo que le importa es que Barcelona desempeñe un buen trabajo.

Podría hablar de si es el momento para jugar contra Osasuna, pero también del partido del sábado ante el Leganés, que jugamos de nuevo a las 21:00 horas, como todos los que tenemos fuera de casa. Luego regresamos de madrugada y eso tampoco es lo más óptimo para el descanso de los jugadores. He tenido una reunión con el 'staff', los fisioterapeutas y los recuperadores y me han dicho que los jugadores están en forma y que pueden afrontar un partido cada tres días, así que estamos preparados. Nosotros no somos el Madrid; somos el Barça. Y estamos orgullosos de serlo

