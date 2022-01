Linares vs Barcelona: horario, canal de TV y cómo ver online hoy 5 de enero

El Linares Deportivo, equipo de la Primera RFEF, busca este miércoles ante el Barcelona, actual campeón, en Linarejos el mejor regalo de Reyes en la cita con más solera de su historia, unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey en los que pondrá a prueba la credibilidad del vigente campeón del torneo.

El conjunto jiennense afronta el duelo contra el todopoderoso Barcelona de Xavi Hernández, que lleva cuatro jornadas invicto (dos triunfos y dos empates) y ha remontado puestos hasta situarse quinto en LaLiga Santander, con el reto de firmar otra proeza en la Copa, a partir de las 19.30 horas y con la presencia de unos 10.000 aficionados en el estadio de Linarejos.



El conjunto de Primera RFEF, tras eliminar el 14 de diciembre al Alavés (2-1), quiere prolongar la fiesta y le ha pedido a los Reyes un regalo por adelantado, el que supondría dar la campanada ante el equipo que más veces ha ganado el torneo copero, con 31 títulos.



El último de ellos fue la pasada temporada ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio de La Cartuja de Sevilla (4-0), con el último servicio del argentino Leo Messi a la causa azulgrana.



Con el apoyo de su afición, el Linares Deportivo, decimocuarto clasificado del Grupo II de la Primera RFEF (6 victorias, 4 empates y 7 derrotas), quiere ser fiel a su estilo de equipo organizado, con las líneas muy juntas, concentrado y con transiciones rápidas, y a partir de ahí tratar de competir y de sorprender a un 'transatlántico' como el Barcelona, que llevará la iniciativa con su posesión del balón.



El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, inicia su defensa del título en uno de los mejores momentos de la temporada tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles en Liga y recuperar algunas de las bajas que lo dejaron en cuadro en el encuentro ante el Mallorca.



Respecto al partido del domingo, Xavi Hernández cuenta, en principio, con las novedades de Jordi Alba y Dani Alves, que han superado el coronavirus y en el caso del brasileño ya podría ser inscrito este martes, así como Sergio Busquets, que estaba sancionado.



Además, Yusuf Demir podría regresar a una convocatoria tras haber vuelto a la dinámica del grupo, a pesar de estar buscando un nuevo destino.



No obstante, el técnico catalán no dará a conocer la lista de convocados para el partido único de los dieciseisavos de final de la Copa hasta el mismo miércoles por la mañana a causa de las dudas por los positivos de coronavirus, la inscripción de Alves y los jugadores que están valorando su salida del club, como el portero Neto.



A la espera de conocer la convocatoria, la lista de bajas por coronavirus está formada por Sergiño Dest, Ousmane Dembélé, Pablo Gavira 'Gavi', Ez Abde, Philippe Coutinho, Alejandro Balde, Ferran Torres, que de todas maneras aún no ha podido ser inscrito, y Pedro González 'Pedri', que además del positivo por covid-19 sigue recuperándose de su lesión.



No se prevé tampoco el regreso de Memphis Depay y Ansu Fati, que podrían reaparecer en Granada, mientras que Sergi Roberto y Martin Braithwaite siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración. Tampoco estará disponible Luuk de Jong, autor del último gol del equipo -contra el Mallorca-, que arrastra una sanción por expulsión de la pasada edición de la Copa del Rey.



Así, el técnico azulgrana se verá obligado a utilizar otra vez con jugadores poco habituales, como el centrocampista Riqui Puig, y con futbolistas del filial como Ferran Jutglà, Ilias Akhomach y Álvaro Sanz.



Con el Real Madrid a 15 puntos en la Liga, aunque el Barça tiene un partido menos, la Liga Europa y la Copa del Rey se presentan como las dos opciones más factibles para que el conjunto de Xavi alce un título grande esta temporada.



El equipo azulgrana sigue siendo el rey de Copas con 31 en toda su historia, cinco ganadas en las últimas siete ediciones. La última vez que salió derrotado contra un equipo de inferior categoría en la competición copera fue en octubre de 2004, cuando en su visita al Municipal de Can Peixauet el equipo entonces dirigido por Frank Rijkaard cayó por 1-0 ante la Gramenet, equipo entonces de la Segunda División B.



- Alineaciones probables:



Linares Deportivo: Razak; Perejón; Lolo, Josema, Barbosa; Sanchidrián, Rodri, Meléndez, Fran Carnicer; Nando Copete y Hugo Díaz.



Barcelona: Neto; Mingueza o Alves, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Riqui Puig, Nico González; Ilias Akhomach, Jutglà y Estanis Pedrola.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).



Estadio: Linarejos.



Hora: 19.30.