Lionel Messi ganó un curioso premio: es el campeón de la paz en 2020

El capitán argentino del Barcelona, Lionel Messi, recibió este viernes el premio al Campeón de la paz 2020 que otorga Pace and Sports Awards, como reconocimiento por su juego limpio y su labor social.



Messi, finalista a mejor jugador del año en los premios FIFA The Best, recibió este viernes un galardón especial, poco relacionado con sus virtudes futbolísticas, pero íntimamente ligado a sus cualidades humanas.

El premio, tal y como detalló la organización en un comunicado, reconoce el juego limpio (fairplay) sobre el terreno de juego, y aquellas iniciativas relacionadas con el deporte que tienen como objetivo contribuir a conseguir la paz, justicia y la inclusión social.



Leo Messi, campeón de seis balones de oro en las filas del Barcelona y de la selección argentina, gana esta vez una condecoración con la elástica de su fundación.

En 2007 el astro rosarino puso en marcha la Fundación Leo Messi, con el objetivo de promover la educación y la inclusión social para los niños discapacitados alrededor del mundo, particularmente en Mozambique, Palestina, Kenia, Siria, Nepal, España y su Argentina natal.



Didier Drogba, exfutbolista costamarfileño y vicepresidente de Peace and Sport, junto con ganadores del premio en pasadas ediciones como el futbolista francés Blaise Matuidi (Inter Miami), el jugador de rugby sudafricano Siya Kolisi (Stormers) o el exfutbolista francés Christian Karembeu, felicitaron al argentino por la consecución de este premio.