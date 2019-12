Líos entre el Barcelona y Vidal: el jugador reclama un dinero pendiente

El centrocampista chileno Arturo Vidal ha denunciado al FC Barcelona por el supuesto impago de una prima de los 2,4 millones de euros correspondiente a la pasada temporada, una reclamación que el club catalán atribuye a una mala interpretación contractual por parte de los abogados del jugador.

Fuentes de la entidad azulgrana aseguraron a EFE que no adeuda tal cantidad al centrocampista y que LaLiga comparte el mismo criterio, por lo que considera que la denuncia de Vidal no tiene ningún recorrido.



Según avanzó el diario ABC, Arturo Vidal denunció al FC Barcelona ante la Comisión Mixta de la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) el pasado 5 de diciembre, por los 2,4 millones en variables que supuestamente el corresponden por el número de partidos disputados la pasada campaña y que no le han sido abonados.

Esta denuncia llega justo en un momento en el que el chileno tiene ofertas para dejar el Barça, la más importante la del Inter de Milán, que según diversos medios italianos estaría dispuesto a pagar 12 millones de euros por hacerse con sus servicios en este mercado de invierno.