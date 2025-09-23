Llegó el primero: Así fue el gol de Mastantuono con el Real Madrid

El argentino logró anotar su primer gol que ya venía mereciendo por las actuaciones que había tenido con el equipo tanto en liga como en Champions, el argentino promete y con la confianza de Xabi Alonso puede terminar siendo un jugador de época. Casualmente Alfredo Di Stefano también proveniente de River marcó su primer gol como jugador del Real Madrid un 23 de septiembre igual que Mastantuono.

Dura semana para el Madrid

Tras el partido que lo enfrentó al Levante, el Real Madrid encara una semana decisiva: primero tendrá que visitar al Atlético de Madrid en el derbi, un clásico de alta carga emocional y táctica que pondrá a prueba su fortaleza mental y capacidad de respuesta. Luego vendrá un compromiso europeo fuera de casa ante el Kairat de Kazajistán, donde Xabi Alonso probablemente deba hacer rotaciones para cuidar a sus jugadores clave. Estos encuentros serán clave para definir si el equipo puede sostener su liderato en LaLiga, mantener el invicto y alinear su mejor versión de cara a los retos grandes de la temporada.