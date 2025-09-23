Actualizado:
Llegó el primero: Así fue el gol de Mastantuono con el Real Madrid
En el enfrentamiento liguero entre Real Madrid y Levante el jugador argentino anotó su primer gol con la camiseta blanca.
Franco Mastantuono llegó al Real Madrid proveniente de River Plate con muy poco rodaje como profesional, una a puesta arriesgada del equipo blanco que parece haber salido bien, al menos por ahora. El joven jugador que viene teniendo muchos minutos en el equipo y acaba de convertir su primer gol con la camiseta merengue.
Así fue el gol de Mastantuono
Transcurría el minuto 38 del partido entre el Madrid y el Levante cuando Vinicius lideró una contra a favor del equipo de la capital, con un gran pase para el argentino lo dejó prácticamente solo para que avanzara de cara al arco, el ex River hizo un enganche corto y definió de gran manera frente al arco defendido por Ryan.
¡LLEGÓ EL MOMENTO QUE TANTO SOÑÓ! Martes 23/09/2025, el día que Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid para el 2-0 ante Levante. ¡Y de derecha fue!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025
El argentino logró anotar su primer gol que ya venía mereciendo por las actuaciones que había tenido con el equipo tanto en liga como en Champions, el argentino promete y con la confianza de Xabi Alonso puede terminar siendo un jugador de época. Casualmente Alfredo Di Stefano también proveniente de River marcó su primer gol como jugador del Real Madrid un 23 de septiembre igual que Mastantuono.
Dura semana para el Madrid
Tras el partido que lo enfrentó al Levante, el Real Madrid encara una semana decisiva: primero tendrá que visitar al Atlético de Madrid en el derbi, un clásico de alta carga emocional y táctica que pondrá a prueba su fortaleza mental y capacidad de respuesta. Luego vendrá un compromiso europeo fuera de casa ante el Kairat de Kazajistán, donde Xabi Alonso probablemente deba hacer rotaciones para cuidar a sus jugadores clave. Estos encuentros serán clave para definir si el equipo puede sostener su liderato en LaLiga, mantener el invicto y alinear su mejor versión de cara a los retos grandes de la temporada.
