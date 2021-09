"Lo dábamos como un ex jugador": Valenciano tuvo que pedirle disculpas a Falcao

El atacante Falcao García vive las mieles del amor con los goles. En su presente temporada con el club español, Rayo Vallecano, el ‘Tigre’ ha disputado dos partidos y ha logrado celebrar en esas mismas oportunidades. En esta ocasión, el ariete le dio la victoria al Rayo con su anotación en los últimos instantes del partido ante el Athletic de Bilbao.

Uno de los personajes que crítico su ida al Rayo Vallecano fue el exfutbolista y ahora panelista, Iván René Valenciano, quien en uno de los programas deportivos de ESPN en los que participa, dijo que Falcao había cometido un error al irse a LaLiga.

Le puede interesar: Le están cobrando duro: burlas al Galatasaray por rescindir a Falcao

Ante el buen rendimiento del goleador colombiano, el ‘Bombardero’ Valenciano indicó que “siempre hemos retirado a Falcao. Le hemos dicho que debe retirarse e irse a la MLS y lo dábamos como ese jugador que ya no podía jugar fútbol y hoy está demostrando que está en todas las capacidades, en plenitud de condiciones, y, para mí, está a la altura de los mejores jugadores del fútbol español”.

Por otra parte, Valencia recordó su época de futbolista cuando tuvo su paso por el Atlético Bucaramanga: “Siempre he puesto el ejemplo de que yo estaba en Junior y Medellín y me dijeron que me fuera para Bucaramanga para pelear el descenso. Eso lo pone a pensar a uno. Cuando sucede eso, todas las miradas se van hacia ti. Eso pasa con Falcao. Todo el mundo lo ve y ahora hay que ponerlo de titular”.

Vea también: Técnico de Rayo Vallecano destaca a Falcao: "No lleva ni una semana con nosotros"

Asimismo, el exdelantero de Junior y otros equipos del FPC, dijo en el programa ESPNF90 que “cuando se decide por un equipo como el Rayo Vallecano es una apuesta bastante dura. Viene de estar en Turquía, con un grande como Galatasaray y no le va bien, pero él decide ir a un equipo que está peleando el descenso. Eso es una apuesta durísima”.