"Los asesores de Messi merecen una estatua": Figo arremete por el contrato del argentino

Tras conocerse la noticia bomba del fin de semana sobre el contrato de Lionel Messi y Barcelona, se ha empezado a generar polémicas por la filtración de las cifras que ha venido ganando uno de los mejores jugadores de los últimos años.

Según el diario ‘El Mundo’, entre ambas partes se pactó un acuerdo de 555.237.619 en el año 2017, el cual tiene varias cláusulas como la de renovación, la cual sería por 115.225.000 o la fidelidad de Messi en el club, que le agregaría 78 millones de euros más.

Le puede interesar: Koeman: "Hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Messi"

Uno de los referentes de la Liga de España, el portugués Luis Figo también se atrevió a comentar y lanzar indirectas sobre lo que ha pasado en las últimas horas: “Los asesores de Messi merecen una estatua. La gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspar”.

Hay que recordar que Figo mencionó en su comentario a Gaspar, debido a que en su estadía por el club culé, no tuvo buenas relaciones con el directivo: “en esa época, el candidato que gana en Barcelona es Gaspar y yo, lógicamente, de Gaspat no me fío un pelo. Me puede prometer la luna, pero es una persona que no me dice nada. Así que tome la decisión de asumir la responsabilidad de venir al Madrid", dijo el luso en una entrevista concedida en 'Universo Valdano'

Vea también: Candidatos Laporta y Font aseguran que Messi "genera más de lo que cobra"

Además de ello, se conoció que Messi y su abogado estarían pensando en presentar una demanda ante el medio español El Mundo por publicar sin su consentimiento el valor y los detalles del contrato. Asimismo, su representante legal, Jorge Pecourt, revisa minuciosamente si es viable poder involucrar en la demanda a los dirigentes del equipo, quienes tienen acceso al contrato.