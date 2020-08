Los nombres que saldrían de Barcelona tras la conclusión de este nuevo ciclo

La derrota frente a Bayern Munich fue un golpe definitivo para Barcelona y para un plantel que lleva años trabajando mientras algunos futbolistas llegan y otros se van. En ese sentido las palabras de Gerard Piqué luego del encuentro contra los bávaros fueron determinantes, pues parece que se referían a una realidad que empezará a darse ahora, concluida la temporada para los catalanes, quienes no pudieron en La Liga y se fueron humillados de la Champions.

"El club necesita cambios, no hablo de entrenador ni de jugadores; el club necesita cambios de todo tipo. Yo me ofrezco, soy el primero en salir si tiene que venir sangre nueva. Soy el primero en irme para cambiar esta dinámica", aseguró el futbolista quien señalaba lo que probablemente empezará a suceder en las próximas horas en un equipo que empezará por el cambio de técnico pero vería salir a grandes nombres, incluido el propio Lionel Messi, según las especulaciones.

En ese sentido, la lista de partida estaría marcada por los catalanes Piqué y Sergio Busquets, a quienes el club no haría nada por retener. Junto a ellos se irían Arturo Vidal, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic, cuatro que interesarían a Manchester United, tal como lo afirma la 'Cadena Ser', de España. Y por último, pero no menos importante, aparecen Jordi Alba y Luis Suárez, a quienes el nuevo técnico no tendría en cuenta por su edad.

Lo de Messi, pese a que se habla mucho, no pasaría de la especulación, por lo que el argentino, además del guardameta alemán, Ter Stegen, serían las bases de este nuevo Barcelona, al que llegaría para dirigi Ronald Koeman y quien apuntaría a llevar jugadores mucho más jóvenes, teniendo en cuenta que la mayoría de nombres, previamente mencionados, superan los 30 años y la idea es iniciar un nuevo ciclo.