Los planes del Atlético de Madrid en el mercado que afectan directamente a James

James Rodríguez se convirtió en objeto de rumores y polémicas en España, otra vez. Ahora porque sí se iría del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes y todo esto por las diferencias que tuvo con Zidane y la directiva del club, situación que lo llevó a ser suplente habitual en la reanudación del fútbol ibérico.

Ante su inminente partida de la casa blanca han surgido numerosos candidatos para quedarse con su fichaje. Uno de los que más toma fuerza es el Atlético de Madrid de Diego Simeone, equipo que ya lo había intentado contratar tanto en junio de 2019 como en enero; pero Real Madrid no lo permitió.

Lea también: Insólito: robaron la casa de un jugador del Liverpool mientras celebraba la Premier

Los diferentes medios españoles han reseñado que James Rodríguez sí está en los planes de Diego Simeone, incluso desde antes, a pesar de las diferencias tácticas que podrían tener en el sistema del adiestrador argentino. Sin embargo, los planes del Atlético en el mercado son otros.

El Atlético no piensa invertir dinero para la próxima temporada y están más preocupados por salir de algunos jugadores. El nombre de James seduce, y más ahora que ya no vale 40 millones si no un poco más de 20, pero no se prevén grandes movimientos; incluso así lo expresó el técnico en la última rueda de prensa antes de las vacaciones.

De interés: Dimayor confirmó el presidente encargado tras la salida de Vélez

Cabe señalar que Atlético de Madrid ofreció 40 millones de euros por James en junio de 2019, pero Real Madrid no quiso venderlo; en enero lo pidió cedido y tampoco fue posible, y ahora busca una compra a un año de finalizar su contrato en la casa blanca. En caso de descartarse el Atlético, se rumorea con posibilidades en el fútbol italiano e inglés.