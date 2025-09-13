Los tres equipos de España en los que encajaría Luis Díaz: referente de LaLiga habló

Para nadie es un secreto que, en estos momentos, la gran estrella del fútbol colombiano es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda. En Liverpool dejó huella y cuando se hablaba de una posible salida a España al FC Barcelona, ‘Lucho’ estaba listo para dar un salto de calidad en su carrera.

Vea también: Gamero aprobó y hay renovación en el Deportivo Cali; firmó por tres años

No fue el Barcelona, pero recaló en el Bayern Múnich con la necesidad de ganar la UEFA Champions League, esa competencia que fue imposible en Inglaterra. Justo en un partido de la Bundesliga en el que Luis Díaz marcó gol en la goleada ante el Hamburgo, José María Gutiérrez ‘Guti’ habló con Carolina Castellanos, periodista de La FM de RCN Radio en donde, evidentemente, uno de los temas fue el del nivel del guajiro.

Guti está en Colombia por un evento de LaLiga y con Carolina Castellanos tocaron varios aspectos empezando por la evolución y el protagonismo que ha tomado el fútbol español en Sudamérica, el futuro de la Selección Colombia y el gran protagonismo de Luis Díaz en Europa. De hecho, el referente del Real Madrid reveló que el ex Junior encajaría a la perfección en tres equipos españoles.

“LUIS DÍAZ PODRÍA ENCAJAR EN LALIGA”; JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ

A la pregunta de Carolina de a qué jugador colombiano se llevaría al fútbol español, Guti no titubeó y sentenció que en este momento llamaría a Luis Díaz para firmarlo en LaLiga. Además, aseveró que, por las cualidades que tiene, su trayectoria y la huella que ha dejado en Europa podría encajar a la perfección en los tres equipos grandes españoles.

El mediocentro español no cayó en dudas. “Luis Díaz seguro. Es un jugador que ha estado en Liverpool, ahora está en el Bayern y es de esos jugadores que podría jugar perfectamente en el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid”, aseveró el español que acabó su carrera en el Besiktas de Turquía.

Le puede interesar: [Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria

Sumado a todo esto, vale la pena acotar que cuando se hablaba de la salida de Luis Díaz del Liverpool, todos los caminos lo acercaban al Barcelona para sumarse a una delantera con Raphinha y Lamine Yamal. Los de Anfield pedían más de 80 millones de euros y era una cifra imposible para el elenco azulgrana.

Sin embargo, el interés del Barcelona quedó abierto y podría haber un cambio de equipo en Luis Díaz en los próximos años con la posibilidad de volver a sonar en el equipo español.