Lucas Vázquez: detalles de su presente y futuro en el Real Madrid

Lucas Vázquez aseguró que está a un paso de la recuperación de la lesión que le impidió jugar con el Real Madrid la recta final de una campaña, en la que confesó es la que mejor se ha sentido de su carrera, y que le ha servido para ganarse la renovación por tres temporadas que en breve anunciará el club.

Puede ver: La reducción de salario que haría James para llegar a Real Madrid con Ancelotti



"Llevamos seis semanas y media de lesión, ya estoy muy bien, con muy buenas sensaciones. En semana y media estoy a tope para competir y muy ilusionado con la temporada que viene. Tras recargar pilas nos ponemos nuevos objetivos", aseguró en un vídeo publicado en sus redes sociales.



"Esta temporada 20-21 a nivel personal es muy buena, me he sentido mejor que nunca a nivel físico, técnico, como sensación de futbolista. Ojalá la pueda mejorar en el futuro", añadió.



Lucas sufrió el 10 de abril en el clásico del fútbol español un esguince del ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda, una lesión que encaró con "paciencia" tras asumir que no podría participar en el momento de la temporada en el que se decidirían los títulos.



"Un punto muy importante es la paciencia. Al principio de la lesión es importante tenerla porque a cada jugador hay momentos en los que te toca estar fuera, tienes que tener claro tu objetivo y lo que tienes que hacer para conseguirlo", reconoció.

Lea también: Ancelotti vuelve al Real Madrid / Programado Cali-Tolima / Victoria de Cabal y Farah



Por encima de todo asegura que está su pasión por lo que hace y lo que ha aprendido desde sus primeros pasos en el Real Madrid. "Desde pequeño llevo jugando al fútbol, intentando hacerlo lo mejor posible, disfrutando, haciendo lo que más me gusta. Tengo esa suerte de dedicarme a lo que me gusta y los valores que te inculca el Real Madrid desde abajo son el trabajo, el sacrificio, la constancia. Tengo muchas ganas y energía de que salga todo bien".