Luis Enrique: "dejé el Barcelona porque no tenía más que ofrecer"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, recordó con cariño su etapa en el Barcelona, sintiéndose un "afortunado" por lo que vivió en el club como jugador y como entrenador, y admitiendo que cerró ambas etapas por el mismo sentimiento, pensando que "no tenía mucho más que ofrecer".

Vea también: Federación Internacional de Futbolistas pide que no haya disminución de salarios

Luis Enrique dejó las puertas abiertas a un futuro regreso al Barcelona como entrenador. En un encuentro digital con seguidores a través de los canales de la Federación española, volvió a dejar palabras de cariño hacia el club catalán en el que triunfó.

"El Barcelona, como jugador, lo dejé porque pensaba que no tenía mucho más que ofrecer y como entrenador por la misma circunstancia. La relación jugador-entrenador a este nivel es muy intensa, además de mi agotamiento físico y personal, pensaba claramente que necesitaban alguien que les pudiera aportar más cosas", aseguró recordando sus salidas del club.

Sin embargo, no ve imposible un futuro regreso y dejó piropos al club. "De todos los clubes a los que he entrenado tengo una relación muy especial con el Barcelona. Allí pasé la mayoría de mi carrera como jugador y entrenador y me siento muy afortunado. A cualquiera de los equipos que he entrenado podría volver, tengo muy buena relación y espero que ellos tengan el mismo feeling".

Le puede interesar: Fútbol uruguayo tomó medidas con el 'maestro' Tabárez por coronavirus

Por último, recordó cómo fue entrenar al argentino Leo Messi y lo que se le puede aportar a un futbolista de tan alto nivel. "A Leo Messi no se le puede decir cómo tiene que regatear, pasar o chutar porque es un artista y no se le asesora en eso, pero todo lo que sea sistemas, situaciones de juego, cosas a nivel global se le dice cómo presionar, cómo tiene que estar posicionado para recibir balón".