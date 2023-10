Hat-tricks más rápidos de La Liga en el S.XXI



🥇Kevin Gameiro (Atleti) vs. Sporting en 2017 (4 minutos y 45 segundos).

🥈David Villa (Valencia) vs. Athletic en 2006 (4 minutos y 46 segundos).

🥉LUIS SUÁREZ (Almería) vs. Granada en 2023 (5 minutos y 25 segundos).