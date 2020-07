Luis Suárez contradice a Piqué y afirma que no hay que buscar excusas

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez da la Liga por perdida y asume que, si el equipo no va a reeditar el título, es exclusivamente porque no ha rendido a buen nivel tras la reanudación de la competición. "La Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Dependíamos de nosotros; no hay que buscar ninguna excusa", declaró en una entrevista publicada este miércoles por 'Mundo Deportivo'.

El punta charrúa no quiso escudarse en un supuesto trato de favor arbitral al Real Madrid: "Con el VAR no solo salimos perjudicados nosotros, pero no hay que buscar excusas y sí afrontar la realidad". Y esa realidad no es otra que el equipo, que regresaba líder a la competición con dos puntos de ventaja sobre el eterno rival, ha sumado tres empates en esta 'nueva normalidad' que seguramente le costarán el campeonato.



"Tras el traspiés de la Liga queremos darle una alegría a la afición con la 'Champions'; si queremos podemos", manifestó Suárez, que subrayó que "la dinámica que el equipo mostró ante el Villarreal" es "el camino adecuado" para pelear por la Liga de Campeones.



A sus 33 años, el punta azulgrana, el tercer máximo goleador de la historia del Barcelona con 194 tantos, dice ser "consciente" de que "uno se hace mayor y se tiene que dosificar y no pensar en ser un 'cabeza dura' por querer estar".

Aún le queda un año de contrato más otro opcional y confía en seguir en el Camp Nou junto a su amigo Leo Messi. "A Leo no lo veo en otro equipo que no sea el Barça", dijo del astro argentino, de quien añadió que al '10' "le gustaría un proyecto ganador, que ilusione".



También espera Luis Suárez poder seguir coincidiendo en el campo con el francés Antoine Griezmann, para quien tuvo palabras de elogio. "Es un jugador que hay que tener. Tiene una forma de ser que es muy bienvenido dentro del plantel y muy querido. Antoine ha pasado momentos difíciles porque no le salían las cosas como el quería, pero tiene todo nuestro apoyo", resumió.