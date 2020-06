Luis Suárez habla de jugar sin público en la liga española

El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, aseguró estar "bien" para retomar el final de Liga, a partir del 11 de junio, considerando que será "algo peculiar" jugar en estadios vacíos por la pandemia de coronavirus.

"Estoy bien, muy bien, adaptándome al principio a lo que es volver a andar con los compañeros, yendo poco a poco", afirmó Suárez a los medios del club azulgrana.

El delantero ya se encuentra entrenando con el resto del equipo tras superar su operación de rodilla.

"Obviamente la vuelta después de una lesión siempre cuesta porque estás con cierto miedo pero ya disfrutando de entrenar con los compañeros", aseguró el 'Pistolero'.

El uruguayo fue operado del menisco de la rodilla derecha en enero pasado, con un pronóstico de cuatro meses de baja, por lo que puede reaparecer tras el parón del fútbol debido al coronavirus.

"Sí, me perdí un par de partidos menos, pero no quita la difícil situación que estamos viviendo todavía porque no se fue (el virus)", explicó.

"A medida que va pasando el tiempo se va normalizando todo, pero con la desgracia de todas las muertes que pasaron y ahora el poder disfrutar cada uno de a poco de nuestra vida, eso es lindo", consideró el delantero azulgrana.

La Liga se reanudará el 11 de junio, jugando a puerta cerrada y en días en que el calor podría ser otro enemigo para los jugadores.

"Es una mezcla de todo, no estamos acostumbrados a jugar con tanta calor en verano, pero nos estamos aclimatando para lo que es jugar con estas calor", dijo, antes de admitir que jugar sin público será también extraño.

Jugar sin público

"Obviamente que tendrá algo peculiar el jugar en estadios así, sin gente, pero bueno, trataremos de adaptarnos, ya vivimos una situación, un partido me tocó jugar", afirmó.

Suárez se refería al encuentro de Liga del 1 de octubre de 2017 contra Las Palmas, disputado a puerta cerrada tras la actuación ese día de la policía durante un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña.

"Trataremos de enfocarnos en el fútbol y tratar de ganar los partidos para poder llevarnos la liga que es lo que tanto queremos nosotros", aseguró el jugador azulgrana, cuyo equipo lidera el campeonato con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Luis Suárez contará, además, con once jornadas para tratar de hacer un nuevo récord y convertirse en el tercer mejor goleador histórico del Barça.

El uruguayo lleva 191 goles con la elástica azulgrana, a sólo tres de los 194 del mítico Ladislao Kubala, al que sólo superan César Rodríguez (232 goles) y el inevitable Lionel Messi (627 tantos).

"Yo siempre digo que los retos vienen por sí solos, lo que tienes que hacer es centrarte en ayudar al equipo

"Y si viene la posibilidad de pasar a un histórico, un mítico como es Kubala, bienvenido sea, dejar una linda huella en un club tan grande como el FC Barcelona", concluyó.