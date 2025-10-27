Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 14:53
Malas noticias para el Real Madrid: Uno de sus referentes se lesionó
Uno de los jugadores más importantes anímicamente para el equipo recayó de una lesión.
El Real Madrid ha confirmado este lunes una noticia preocupante para su defensa, Dani Carvajal vuelve a pasar por el departamento médico. El club blanco comunicó oficialmente que el lateral derecho sufre una nueva complicación en su rodilla derecha y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Parte médico del Real Madrid
A través de un comunicado oficial, el conjunto merengue informó:
Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia.
Este tipo de lesión implica la existencia de fragmentos óseos o cartilaginosos dentro de la articulación, lo que provoca dolor, bloqueo y pérdida de movilidad. Según los reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres meses, lo que deja al futbolista fuera de la acción durante el tramo final de 2025 y el inicio de 2026.
Una nueva pausa para el lateral
El lateral derecho llevaba poco tiempo de haber regresado a los terrenos de juego, recordemos que después de su fuerte lesión de rodilla se había resentido y era duda para el clásico, sin embargo, a pesar de haber llegado a este partido todo indica que la recaída fue mucho más grave de lo pensado por lo que el jugador ahora si tendrá que ponerle pausa a su temporada y perderse lo que queda de fase inicial de Champions y de primera vuelta de la liga española.
Fuente
Antena 2