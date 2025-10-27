Malas noticias para el Real Madrid: Uno de sus referentes se lesionó

Este tipo de lesión implica la existencia de fragmentos óseos o cartilaginosos dentro de la articulación, lo que provoca dolor, bloqueo y pérdida de movilidad. Según los reportes médicos, el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres meses, lo que deja al futbolista fuera de la acción durante el tramo final de 2025 y el inicio de 2026.

Una nueva pausa para el lateral

El lateral derecho llevaba poco tiempo de haber regresado a los terrenos de juego, recordemos que después de su fuerte lesión de rodilla se había resentido y era duda para el clásico, sin embargo, a pesar de haber llegado a este partido todo indica que la recaída fue mucho más grave de lo pensado por lo que el jugador ahora si tendrá que ponerle pausa a su temporada y perderse lo que queda de fase inicial de Champions y de primera vuelta de la liga española.