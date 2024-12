Mallorca sentenció a Johan Mojica: “Es un episodio muy desagradable”

Estos últimos días seguramente han sido muy difíciles de asimilar para Johan Mojica en el Real Mallorca de España. El elenco mallorquino adelantó su respectivo partido de la fecha 19 contra el FC Barcelona fungiendo como local, pero las cosas no fueron como se esperaban para el club con un Mojica revolucionado a lo largo de los 90 minutos disputados.

Johan Mojica salió amonestado y estuvo muy comprometido en la goleada que les propinó el Barcelona con un 1-5 en el que quedó enfocado en la mayoría de los goles. Se ganó la amonestación al cometer una pena máxima que convirtió Raphinha para el segundo del equipo culé. Eso pegó fuerte en la cabeza del plantel que no volvió a estar en el partido. Desconectados, sufrieron tres golpes más.

Además de quedar retratado en tres goles en contra, Johan Mojica protagonizó un fatídico hecho que podía marcar la rotura completa de la interna del club cuando explotó en la infracción que conllevó al penalti. En ese momento, las cámaras poncharon al colombiano que discutió con uno de los referentes del Mallorca con vehemencia.

JAGOBA ARRASATE SENTENCIÓ LA ACTITUD DE JOHAN MOJICA

En esa acción, Johan Mojica encaró a Manu Morlanes tras cometer la infracción. Frenteó al español con un cabezazo que pudo ser peor si hubiese ido con fuerza, y también lo empujó. Una situación que comprometió al caleño contra un propio compañero de equipo.

Tras la goleada, Jagoba Arrasate, director técnico del Mallorca se refirió al hecho reprochable de Johan Mojica en el plantel. Explicó que son cosas que quedan dentro del club nada más, pero descalificó la actitud del colombiano, “son temas que los gestionamos de forma interna como cualquier familia. Queda zanjado porque es un episodio desagradable y tenemos que reconocer algunos comportamientos que no estuvieron bien, pero se hace de puertas para dentro con naturalidad y mirándose a la cara”.

Pero, eso no quedó ahí, pues Arrasate reveló que ya todo está arreglado en las internas del club por las excusas de Johan Mojica que lo afectaron bastante, “Mojica está dolido y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos estando a muchas revoluciones. Ha pedido perdón y lo hemos hablado dentro. Tiene mucha experiencia. Está bien que seamos una familia e intentar no equivocarnos con la misma piedra”.