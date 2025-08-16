Mallorca vs Barcelona EN VIVO, 16 de agosto: hora y canal para ver Liga Española

Nueva edición de la Liga de España para intentar defender la corona e ir por el título liguero a final de la temporada para el FC Barcelona. Hansi Flick iniciará una campaña nueva con el anhelo de sacar adelante el torneo desde la primera fecha. En esta ocasión, los culés buscarán iniciar de buena manera el certamen en condición de visitante ante el Mallorca.

Para esta nueva temporada, el Barcelona confirmó los fichajes de Joan García que defenderá el arco catalán, además de la continuidad de Wojciech Szczęsny que renovó por un año más su respectivo contrato con la institución azulgrana. Sumado a estas noticias, también estará Marcus Rashford.

El inglés salió del Manchester United y fue confirmado como la nueva cara del Barcelona en calidad de cedido. Afortunadamente, de última hora, el club logró inscribir a Marcus Rashford para el debut liguero en Mallorca.

Por su parte, el Mallorca espera defender su localía y dar el primer golpe de la temporada enfrentando nada más ni nada menos que al actual campeón de la Liga de España. El elenco mallorquino confirmó los fichajes de Lucas Bergström, Mateo Joseph y Pablo Torre, que llegó, justamente, procedente del Barcelona.

Mallorca también cuenta con los regresos de jugadores como Siebe van der Heyden, Javi Llabrés y del volante colombiano, Daniel Luna que espera ganarse su puesto en la nómina titular.

REAL MALLORCA VS FC BARCELONA POR LA LIGA DE ESPAÑA: HORA Y CANAL PARA VER LA PRIMERA FECHA ESTE SÁBADO 16 DE AGOSTO

Llegó la hora para el campeón que deberá arrancar con victoria la nueva temporada. Real Mallorca recibe la visita del FC Barcelona en un duelo que abrirá la jornada sabatina de la Liga de España. El partido será a las 12:30 P.M. horario colombiano y se podrá ver en ESPN 2 y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30 P.M.

México: 11:30 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 1:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:30 P.M.