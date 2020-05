Marcelo rompió el silencio y dejó un recado al Real Madrid sobre su futuro

El brasileño Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, aseguró que ve su futuro como jugador del equipo blanco porque no tiene deseos de marcharse y piensa que el club no le dejaría, y desmintió que haya estado cerca de reunirse con Cristiano Ronaldo en el Juventus.



"Yo no quiero salir y creo que el Real Madrid no me dejaría. Estoy muy bien en Madrid desde que llegué con mi familia.Es mucho tiempo y tengo una historia increíble. Me parece bien que haya equipos que me quieran, no sé si la Juve. Hace dos años ya había firmado con ellos y tenía puesta la camiseta porque no sabía vivir sin Cristiano. La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que sus aficionados me pongan mensajes buenos", dijo en un directo en Instagram con el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro.

Lea también: Comesaña: la posibilidad para salir de Junior y la verdad sobre su retiro



Marcelo reconoció que no sabe cuándo regresará LaLiga y si se podrá terminar la temporada: "No sé cuando empieza LaLiga, no se sabe nada. Estamos esperando a ver cuándo podemos entrenar con el grupo".



Espera que a su regreso el Real Madrid recupere un jugador de la calidad de Eden Hazard.



"Creo que ya está bien. La lesión llegó en una pierna en la que tenía ya un problema. Es muy top, la velocidad a la que hace las cosas es muy diferente al resto. Estaba bien, pero la lesión fue una pena. Ahora va a volver", destacó.



Y aunque recordó a Cristiano Ronaldo, no ocultó que el rival que más problemas le ha creado dentro de un terreno de juego es Leo Messi.



"Contra el Real Madrid la gente juega como si fuera el último partido de su vida. Como ataco mucho la gente viene por mi zona. Ante Cristiano nunca jugué,pero Messi es Messi, sería hipócrita decir otro jugador como el más difícil de marcar. Jesús Navas en su época, cuando yo era joven, hizo que me matasen durante tres semanas", comentó.

De interés: "Ovejas negras": James integra la lista negra de cinco jugadores en Real Madrid



Marcelo no se pronunció a la hora de elegir al mejor entre Cristiano y Messi. "No puedes decir quien es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado y de la nada construye gol", destacó.



El brasileño también elogió a Zinedine Zidane: "La gente pensaba que no podría manejar el vestuario del Madrid con tantos pesos gordos y lo ha hecho increíble. Cuando legó estábamos en un momento muy duro, no ganábamos casi nada, y con trabajo y humildad, solo eso, entendiendo a los jugadores, hemos conseguido mucho. No nos olvidamos del trabajo muy grande anterior que hizo Ancelotti".