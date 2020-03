Más problemas para Real Madrid: Jovic dice estar dispuesto a todas las consecuencias

El delantero del Real Madrid Luka Jovic, quien cumple en Serbia la cuarentena domiciliaria por el COVID-19, ha admitido que debía haberse informado mejor sobre el confinamiento que deben seguir los que llegan de otros países y asegura que está "listo para sufrir las consecuencias".



Jovic, quien se enfrenta a medidas legales por incumplir la cuarentena domiciliaria impuesta para quienes llegan desde el extranjero, reiteró al portal Objektiv que esa situación se debió a que no tenía información precisa de las normas de aislamiento y creía que era posible salir una vez al día para ir a la tienda o a una farmacia.

"Es mi error no haberme informado mejor, pero considero que es importante que se destaquen las condiciones (de la cuarentena) sobre todo para la gente que llega desde el extranjero", dijo el atacante, que afirmó "estar listo para sufrir las consecuencias".



Jovic declaró que cuenta con el apoyo de su familia, la novia, los amigos y colegas en esta situación. "Me conocen bien y saben que no pondría nunca a nadie en peligro de forma consciente. Fue un choque para todos, para mí y para ellos, pero tengo su pleno apoyo. Como siempre".

En el aislamiento le acompaña su novia, la modelo Sofija Milosevic, con la que espera un hijo. "Trato de hacer algo diferente todos los días porque no es fácil estar todo el tiempo en un espacio cerrado, sobre todo porque estoy acostumbrado a entrenamientos diarios y difíciles", señaló el jugador madridista al explicar cómo es su día a día.



"Por eso, entreno en mi piso para estar preparado cuando pase toda esta situación. Además, veo películas, series, diferentes emisiones, pero también paso el tiempo en las redes sociales", dijo Jovic, que afirmó que también tiene muchas ganas de "ver y abrazar" a un hijo que tiene de una anterior relación.