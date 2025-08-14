Mastantuono prendió a todo el Real Madrid: su revelación de Messi y Barcelona

Hace dos meses, el Real Madrid confirmó el fichaje de Franco Mastantuono, un nuevo jugador argentino que recaló en la ‘Casa Blanca’ y que espera ganarse su lugar en la plantilla. El elenco madrileño no perdió tiempo y puso 63,2 millones de euros para poder asegurar a una joya.

Real Madrid esperó a que Franco Mastantuono cumpliera los 18 años este jueves 14 de agosto para presentar de manera oficial al ex River Plate en el Estadio Santiago Bernabéu. Mastantuono reveló que la llamada de Xabi Alonso fue una de las grandes razones por las que no dudó en tomar la oferta, especialmente porque entrará en los planes del entrenador vasco.

En la presentación, Florentino Pérez tomó la palabra para abrirle las puertas al argentino, “bienvenido al Real Madrid. Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño en tu cumpleaños. Tuviste que esperar hasta cumplir los 18 para vestir la camiseta del club más querido, admirado y laureado del mundo”.

También brindó palabras de agradecimiento a River Plate, equipo que descubrió el talento de Franco Mastantuono y que lo llevó a la élite como Alfredo Di Stéfano y otros argentinos que han pasado por el Real Madrid. Con el dorsal número 30, llegó la hora para Mastantuono, pero sorprendió con sus declaraciones sobre Lionel Messi y Barcelona.

“MESSI ES EL MEJOR DEL MUNDO”, FRANCO MASTANTUONO

En medio de la presentación, Franco Mastantuono dejó afuera de la discusión a una leyenda del Real Madrid como es Cristiano Ronaldo y se despachó con elogios a Lionel Andrés Messi que poco o nada gustaron en aficionados del cuadro ‘Merengue’.

Sin duda alguna, Lionel Messi y el Barcelona son rivales históricos del Real Madrid. El juvenil de 18 años afirmó que, “para mí el mejor jugador del mundo es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él, y bueno, no tengo nada más para decir”.

Volvió a referenciar al actual jugador del Inter Miami y en este caso, habló de la importancia que tuvo por varios años en el conjunto culé, “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”. Sin embargo, como era de esperarse, se centró en el Real Madrid sentenciando que, “es el club más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino”.

Por la rivalidad histórica que hay entre el Barcelona, Lionel Messi y el Real Madrid, esas declaraciones e Franco Mastantuono no pasaron inadvertidas y generaron todo tipo de comentarios sobre el nuevo fichaje del cuadro blanco. Los elogios a Messi en su presentación solo demuestran el hambre y el reto que tiene por encima Mastantuono de tratar de dejar la huella en Madrid para otros futbolistas argentinos de las siguientes generaciones.

EL DEBUT DE FRANCO MASTANTUONO EN EL REAL MADRID

Xabi Alonso dejó en claro cuando llamó a Franco Mastantuono que el argentino llegaba para jugar. En ese sentido, su estreno como jugador de la ‘Casa Blanca’ se acerca cada vez más y, pese a que, seguramente no estará contra Osasuna en el primer partido de la temporada, Mastantuono esperará a sumar más entrenos para ser de la partida.

Con base en esto, la idea sería que Franco Mastantuono pueda conocer al grupo, tomar confianza y adaptarse en los entrenamientos en esta primera semana. Su primer partido con el Real Madrid sería el domingo 24 de agosto cuando visiten al recién ascendido, Real Oviedo.

Franco Mastantuono actuó en el Mundial de Clubes, torneo que fue su despedida del cuadro riverplatense. Sin embargo, llega sin ritmo, por lo cual, su primer partido con el dorsal 30, mismo número que usó en River Plate sería en la segunda jornada de LaLiga en condición de visitante. Su debut en el Santiago Bernabéu sería el 30 de agosto ante el Mallorca.