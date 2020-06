Maturana y un sabio consejo para que James defina su futuro deportivo

James Rodríguez no vive un buen momento en el Real Madrid, como hace varios meses. El regreso del colombiano al 'merengue' para esta temporada no le dio gratos frutos como él creía. Pese a su esfuerzo por ganarse un lugar en el once de Zinedine Zidane, la situación se complica cada vez más para que sea tenido en cuenta.

Sin embargo, hasta ahora James no ha definido en qué equipo continuará su carrera, si se queda en el Real Madrid o acepta una oferta de otro club. Esto se suma a que todavía no hay una escuadra concretamente interesada en él, solo son rumores, según diarios de Europa.

Por eso, uno de los hombres con mayor autoridad para opinar sobre el presente del colombiano, Francisco 'Pacho' Maturana, decidió referirse en una entrevista con Directv Sports sobre lo que debería hacer el mediocampista de la Selección pensando en lo mejor para su futuro.

"Es muy difícil desde afuera. Lo que pasa es que estos ídolos de nosotros, todos los que estamos afuera sabemos lo que él debe hacer y de pronto él no sabe", respondió Maturana sobre James.

Muchos comentarios de exjugadores y figuras de Colombia opinan que lo mejor que puede hacer Rodríguez es irse del Real Madrid a otra escuadra donde pueda tener mayor cantidad de minutos y así volver a ser importante.

Esto, por supuesto, le traerá grandes consecuencias en su carrera, pues si juega más podrá recuperar el nivel que se le caracteriza en la Selección Colombia, donde es pieza fundamental del equipo que ahora dirige Carlos Queiroz.