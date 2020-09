Messi rompe el silencio y explica por qué se quería ir de Barcelona

Lionel Messi habló por fin y contó por qué se quería irse del Barcelona. El argentino finalmente se quedará una última temporada más, pero le contó a Goal sus descargos. Por supuesto, criticó al presidente José María Bartomeu, ya que para él su gestión no es la mejor.

"No estaba contento y quería irme. No me han permitido esto de ninguna manera y me quedaré en el club para no entrar en una disputa legal. La dirección del club liderada por Bartomeu es un desastre", aseguró.

A esto agregó 'La Pulga' que desde hace meses le había dicho al dirigente su decisión de dejar a un lado su puesto en el elenco culé; no obstante, Bartomeu siempre evitó hablar al respecto.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", afirmó.

A esto, Messi confiesa que pasó momentos muy complicados durante el año en curso y se planteó salir por la situación gerencial que vivía el elenco 'azulgrana'. Además, le dio duro a Bartomeu por no haber cumplido su palabra de que él podía salir cuando quisiera.

"Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, concluyó.