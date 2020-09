Messi: tres razones para seguir un año más en Barcelona

Lionel Messi se quedará en el Barcelona, de acuerdo a la información de varios medios argentinos. El astro del equipo culé había comunicado la semana pasada su intención de poner fin a un ciclo después de 16 temporadas en primera división. No obstante, con el correr de los días la situación dio un giro completo.

Barcelona: tres razones de Messi para arrepentirse

La confusión a nivel jurídico. Messi apeló al argumento de salir del Barcelona, teniendo en cuenta que la temporada acabó el día de la final de la Champions. El jugador contaba con la posibilidad de tomar la decisión unilateralmente, pero el plazo máximo era el 10 de junio, de acuerdo al club. Barcelona no dio su brazo a torcer y exigió el pago de la cláusula del jugador. Ambas partes mantuvieron sus posturas, con lo cual, de no ceder en sus pretensiones el asunto acabaría en los juzgados, algo que no le conviene a nadie, en especial al futbolista argentino.