Mucho por mejorar; nueva camiseta del Barcelona desata críticas

Mientras que la directiva trata de resolver el problema que se desató el contrato de una empresa que monitoreaba y hasta manipulaba el ambiente de opinión en redes sociales, se conoció el diseño de la nueva camiseta del Barcelona para la próxima temporada. Aunque no es oficial, se da como un hecho que será la nueva piel de los blaugrana para la campaña 2020-2021 con detalles que se desataron controversia.

Y es que el nuevo uniforme ‘culé’ volverá a apelar al nacionalismo con los colores azul, granate, más el amarillo, teniendo de esta forma los tonos de la bandera catalana. No obstante, las críticas no se han hecho esperar por parte de los seguidores del club toda vez que el diseño no está a la altura de lo que se espera.

De momento, falta esperar el anuncio oficial por parte del propio Barcelona, así como de la marca fabricante de la camiseta cuando saque a la venta la nueva equipación. Por lo pronto, el club ‘culé’ se alista para enfrentar al Eibar para luego encarar una semana que se antoja definitiva. Primero porque tendrá el partido de Champions ante Nápoli y luego que porque hará frente al clásico ante Real Madrid en un partido que puede definir la suerte de ambos pensando en el título de la Liga.

Regreso del Barcelona al Camp Nou en medio de la agitación

Con el Barcelona inmerso en la tormenta institucional suscitada a raíz de la contratación de una empresa vinculada a una campaña de desprestigio en las redes sociales, el fútbol regresa este sábado en el Camp Nou, donde el primer equipo azulgrana recibe la visita del Eibar en un tramo decisivo de la temporada.

En lo que va de 2020, no hay semana tranquila en Aristides Maillol. En los primeros dos meses del año, el club ha destituido al entrenador del primer equipo; el capitán Leo Messi ha criticado públicamente al secretario técnico, Eric Abidal; Ousmane Dembélé ha recaído de su lesión y, por si ello no fuera poco, esta semana ha explotado una crisis institucional imprevisible.

Se trata de la polémica digital a raíz de la contratación por parte del club de los servicios de I3 Ventures, una empresa que se dedicó a mejorar la imagen pública de Josep Maria Bartomeu y asociada a cuentas en las redes sociales que publicaban contenido crítico contra jugadores y opositores del entorno.

Y, en medio de esta crisis, emerge el fútbol. Después de que en la última jornada liguera se acercara a un punto del Real Madrid, líder de LaLiga Santander, al Barça solo le vale el triunfo para llegar con opciones de asaltar el liderato en el clásico del próximo 1 de marzo.