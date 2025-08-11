Nelson Deossa puso fecha para su debut oficial en Real Betis

También destacó que su compatriota Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero que recaló el pasado invierno en el equipo procedente del fútbol estadounidense, le "dijo la clase de personas que había acá".

El nuevo futbolista bético, cuyo fichaje se oficializó el pasado lunes y que ese mismo día se unió a la expedición para la concentración que la plantilla inició en Marbella (Málaga), destacó que, en estos primeros días de contacto, el cuerpo técnico encabezado por el chileno Manuel Pellegrini le ha comentado que la entidad "fuera de lo profesional, es adorable" y ha destacado su "asombrosa capacidad para compartir con quien viene de fuera".

Nelson Deossa sigue un plan específico de preparación que "ojalá" le permita "estar físicamente a punto para el lunes" próximo, cuando el Betis debutará en LaLiga 25-26 en el campo del Elche, y confió en mostrarse como un "jugador ofensivo", aunque también resaltó que "hoy en día, en el fútbol moderno, para atacar también hay que saber defender".