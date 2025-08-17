Nelson Deossa recibió mala noticia sobre su debut en el Betis: oficial

Nelson Deossa, mediocampista que fue oficializado hace algunos días como nuevo jugador del Real Betis, recibió una complicada noticia. El club sevillano confirmó su incorporación tras llegar a un acuerdo con Rayados de Monterrey, equipo en el que militó la última temporada y con el que dejó una grata impresión en la Liga MX.

La llegada de Deossa representa un paso importante en su carrera, pues a sus 24 años se embarca en la primera experiencia en el fútbol del viejo continente. El colombiano se caracteriza por su capacidad para manejar el ritmo de juego en la mitad de la cancha, su despliegue físico y una técnica depurada que le permite asociarse con facilidad y llegar al área rival. En el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, tendrá la misión de adaptarse rápidamente a un plantel consolidado que aspira a mantenerse entre los equipos protagonistas de LaLiga.

En Sevilla lo reciben con altas expectativas, ya que el club verdiblanco ha venido reforzando distintas posiciones con la intención de competir en el torneo doméstico y en el plano internacional. El mediocampista cafetero llega como una apuesta de proyección, con el objetivo de crecer en un entorno exigente y de mostrarse en una liga de primer nivel como la española. La hinchada, que valora la garra y el talento latinoamericano, espera que Deossa pueda convertirse en una pieza determinante a lo largo de la temporada.

Sin embargo, el inicio no será inmediato. El volante colombiano no fue convocado para el debut oficial del Betis en LaLiga, encuentro programado para este lunes 18 de agosto frente al Elche. La decisión del cuerpo técnico se dio luego de que Deossa arribara a España con una pequeña molestia física producto de su reciente paso por Monterrey. Aunque la dolencia no reviste gravedad, el estratega Pellegrini prefirió no arriesgarlo y darle un tiempo prudente para su recuperación.

La ausencia en la primera jornada no empaña la expectativa generada alrededor del jugador, pero sí retrasa el ansiado debut en suelo europeo. Los hinchas verdiblancos deberán esperar algunos días más para ver a Deossa enfundado con la camiseta del Real Betis, un momento que marcará un antes y un después en su carrera profesional. La idea es que el colombiano pueda integrarse poco a poco al ritmo competitivo, evitando contratiempos que comprometan su rendimiento a largo plazo.

Mientras tanto, el club andaluz sí contará con la presencia de otro representante cafetero en su plantilla: Juan Camilo “Cucho” Hernández. El delantero, con experiencia previa en España y en otras ligas internacionales, será una de las cartas ofensivas para Pellegrini y también un apoyo importante para la adaptación de Deossa en el entorno sevillano. La coincidencia de dos colombianos en la plantilla genera un atractivo especial para los seguidores en el país sudamericano, quienes tendrán un motivo más para seguir de cerca la campaña del Betis.

Con Deossa a la espera de su estreno y Hernández listo para aportar goles, el club verdiblanco afronta un nuevo curso en el que sueña con dar batalla en los puestos de privilegio de LaLiga. Para el mediocampista huilense, cada día será una oportunidad de aprendizaje y consolidación en un escenario que podría proyectarlo aún más en su carrera y acercarlo a futuros llamados con la Selección Colombia.